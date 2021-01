"La Sicilia continua a restare unica regione d'Italia ad escludere le donne nel suo governo. Musumeci sappia che se non porrà rimedio a questa indecenza porteremo le donne siciliane sotto Palazzo d'Orleans. Così vedrà se siamo in grado o meno di fare politica". Così in una nota Titti Basso, della Commissione regionale di Garanzia del PD Sicilia.