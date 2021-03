Enna, parte il cantiere per il rifacimento via Panoramica

Si apre lunedì a Enna il cantiere della strada provinciale 28, conosciuta come Panoramica, via di accesso al capoluogo i cui ponti erano crollati progressivamente nel 2009, nel 2015 e, da ultimo nel novembre 2020 pregiudicando fortemente l'accesso alla città. Si tratta di un appalto integrato con la progettazione esecutiva dell'opera a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori, la Scs Costruzioni Edili srl, con un finanziamento di oltre 6 milioni e mezzo di euro, frutto di un accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana. "Proprio ieri la ditta appaltatrice ha presentato un piano esecutivo di smontaggio controllato di alcune pile - dice il presidente del consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione - Per Enna la data del prossimo 29 marzo, con l'inizio dei lavori anche nel cantiere dell'ex Ciss a Pergusa, potrebbe significare una svolta".