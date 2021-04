Ragusa, la Cna organizza assemblea del settore ristorazione in videoconferenza

La Cna territoriale di Ragusa organizza un’assemblea degli operatori del settore ristorazione con la partecipazione dei parlamentari nazionali e regionali dell’ambito locale. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 aprile alle 16,30 in videoconferenza con gli stessi operatori e con l’invito a partecipare rivolto ai deputati: Giorgio Assenza, Stefania Campo, Nello Dipasquale, Marialucia Lorefice, Maria Marzana, Nino Minardo, Pino Pisani e Orazio Ragusa. All’assemblea interverranno anche i massimi vertici regionali e nazionali dell’associazione di categoria. Da oltre un anno, a seguito della pandemia e delle conseguenti decisioni dei Governi regionale e nazionale, le attività del settore, bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, etc., stanno vivendo una situazione ogni giorno più drammatica. Basti solo pensare che, nei circa 400 giorni compresi fra l’1 marzo 2020 ed il 31 marzo 2021, i giorni di chiusura totale o parziale imposti dai vari Dpcm sono stati oltre 200 e che il calo del fatturato si aggira su un importo medio compreso fra il 35 e il 55%.