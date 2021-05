Nasce in Sicilia lo Yogurt al ficodindia: Latterie di Ragusa ci mette il sigillo

Nasce in Sicilia lo yogurt al ficodindia. Lo yogurt con confettura di fichidindia rossi, arricchito da mandorle tostate, è uno dei prodotti della nuova linea Le Delizie nata dalla collaborazione di due realtà made in Sicily : Latterie Riunite, azienda ragusana fondata nel 1959 e Fico Essere Buoni, giovane realtà di San Cono specializzata in confetture di qualità prodotte con frutti siciliani.

"È un progetto a cui lavoriamo da diversi mesi, in un periodo di crisi a cui abbiamo deciso di rispondere non con le mani in mano ma l'operatività e la lungimiranza - dice Marco La Rosa, socio-responsabile amministrativo Latterie Riunite - Volevano proporre al consumatore un prodotto nuovo mirato a target ben precisi accomunati dall'esigenza di nutrirsi bene scegliendo prodotti siciliani. Abbiamo pertanto scelto di collaborare con Fico Essere Buoni, un'azienda che lavora con originalità ed è attenta alla qualità e si è pensato subito al ficodindia".

"Un piacere per noi collaborare con Latterie Riunite - affermano Daniela Farchica e Luca Santanocito, responsabili di Fico Essere Buoni-. Abbiamo molto in comune, in primis l'impegno nel valorizzare il territorio siciliano. E nella retroetichetta abbiamo voluto sottolineare ed apertamente dichiarare il patto tra queste due realtà volto a creare qualcosa di importante per la Sicilia".

Accanto allo yogurt con confettura di fichidindia rossi e mandorle tostate, altri cinque gusti realizzati sempre con le confetture prodotte da Fico Essere Buoni: con marmellata d'arancia di Sicilia, con confettura di albicocca, con confettura di fragole, con crema di pistacchio e l'immancabile bianco.

Gli yogurt Le Delizie saranno in distribuzione a partire dal 17 maggio.