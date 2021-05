Regionali in Sicilia, Renzi: "Italia Viva prenderà mezzo milione di voti"

"Italia Viva ha una forza parlamentare rilevante, sara' decisiva sulle elezioni del capo dello Stato, siamo l'ago della bilancia, poi vedremo che legge elettorale ci sara' e i prossimi schemi. Ma prima delle elezioni del 2023 ci sara' un altro appuntamento importante, le elezioni regionali siciliane. Sono convinto che li' altro che 2%, noi prendiamo piu' di mezzo milione solo in Sicilia. Il racconto che viene fatto su IV non sta ne' in cielo ne' in terra". A dirlo a Porta a Porta su Raiuno il leader di Italia Viva Matteo Renzi.