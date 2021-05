Vinciullo (Lega): lo svincolo della 'Maremonti' al buio da tre anni

"Quasi quattro anni fa, quando fu fatta l’inaugurazione farsa del sottofondo del sottopasso dello svincolo Maremonti, fu assicurato, con toni quasi apocalittici, che presto sarebbero partiti i lavori per la messa in sicurezza dello svincolo attraverso l’illuminazione dello stesso". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, responsabile provinciale della Lega a Siracusa.

"Sono ampiamente trascorsi 3 anni, ma lo svincolo rimane al buio e i lavori nel sottofondo del sottopasso non sono stati ancora conclusi. Possiamo parlare di promesse da marinaio o qualcuno si offende? La storia ci insegna che è facile inaugurare i lavori altrui, cercando di accreditarsi i meriti, diventa difficile, se non impossibile, iniziare quelli propri.

Ed allora - ha concluso Vinciullo - una sana riflessione non farebbe male, cercando di parlare di meno e lavorare di più, per essere conseguenti con le promesse sbandierate ai quattro venti".