L'Asp di Catania assume altri 47 infermieri a tempo determinato

Firma del contratto, all’Asp di Catania, per 47 nuovi infermieri. Prenderanno servizio a partire dal 16 giugno presso le seguenti sedi: 12 al P.O. di Giarre (prossima apertura);10 al P.O. di Caltagirone; 7 al PO Paternò; 6 al P.O. di Biancavilla; 3 al P.O. di Acireale; 2 al P.O. di Bronte; 2 al P.O. Militello; 3 all’UO di Medicina Penitenziaria;; 1 alla REMS di Caltagirone; 1 all’SPDC di Catania-Cannizzaro.

«Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti e le procedure selettive, anche di natura straordinaria, per dare stabilità ai servizi e garantire continuità assistenziale - spiega il manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Abbiamo puntato sull’innovazione in modo da semplificare i processi, soprattutto nell’attuale contesto emergenziale, e siamo già a lavoro per individuare nuove modalità di selezione del personale per rispondere a esigenze specifiche».

Con queste nuove assunzioni, dal mese di febbraio 2021 ad oggi, l’Azienda sanitaria ha reclutato 142 nuovi infermieri a tempo determinato, in attesa dell’ormai prossimo completamento delle procedure di mobilità/concorso, per il bacino Sicilia orientale, con capofila l’Asp di Catania, attraverso le quali, secondo le previsioni dell’Assessorato regionale alla salute, guidato da Ruggero Razza, saranno coperti per l’Azienda sanitaria catanese: 118 posti di infermieri e 136 posti di operatori socio sanitario.