Si insedia il tavolo del Centro destra per programmare il futuro di Avola

Facendo seguito alla riunione indetta dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, si è insediato ieri ad Avola il tavolo del centro-destra con la partecipazione di Diventerà Bellissima e Forza Italia, tra gli invitati vi era anche il sindaco Luca Cannata oltre a una delegazione dei rispettivi partiti. Unità di intenti nel fare squadra e stabilire le regole per le scelte programmatiche future e per la scelta del futuro sindaco con l'apertura alle liste civiche, alle realtà sociali, di volontariato e quanti vorranno lavorare per il bene di Avola. Appuntamento pertanto ai prossimi incontri e porte aperte a chi vorrà partecipare, condividendo il percorso di costruzione libero da pregiudizi o pacchetti preconfezionati. Non si sono fatti dunque nomi ma si è esplicitata la voglia di condividere un percorso unitario a sostegno della città e della sua ritrovata bellezza e vivibilità realizzata in questi anni. Il documento è stato firmato da Carmelo Pisanu, coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, Fabio Cancemi e Paolo Fazzino rispettivamente responsabile zona Sud e coordinatore cittadino Forza Italia, Fabio Iacono e Giuseppe Costanzo per Fratelli d’Italia.

A quanto si apprende nessun nome sarebbe stato fatto sul successore di Luca Cannata che l'anno prossimo completerà il ciclo di amministrazione (10 anni) e secondo indiscrezioni non sarà la sorella Rossana a scendere in campo per le amministrative. Fratelli d'Italia non intende rinunciare al contributo professionale della parlamentare all'Ars, diventata un punto di riferimento dell'intera provincia di Siracusa.

(Nella foto da sinistra Fabio Cancemi, Fabio Iacono e Carmelo Pisanu)