Allerta rossa in Sicilia per caldo e rischi incendi a Palermo

È stata diffusa dalla Protezione civile regionale un avviso di allerta rossa per rischio incendi e per ondata di calore di livello 3 (massimo) per le giornate del 31 luglio e 1 agosto, con temperature percepite fino a 39 gradi. In base al bollettino straordinario emesso oggi, l'allerta per rischio incendi proseguirà fino al 6 agosto.

A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo l'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.