Acate, un nuovo hub per i vaccini al Poliambulatorio

Basterà l’apertura di un nuovo centro vaccinale al Poliambulatorio di Via Vittorio Veneto per far invertire la tendenza che vede Acate al primo posto nella provincia di Ragusa per la percentuale di non vaccinati? Il sindaco Giovanni Di Natale lo spera vivamente per evitare il rischio di un lockdown estivo e nel contempo fornisce una sua spiegazione sul pollice verso di tanti cittadini nei confronti del vaccino : “Non è solo la paura – spiega - ma percepisco tra i non vaccinati un senso di invulnerabilità e sottovalutazione del rischio Covid. I contagi intanto continuano ad aumentare (30 nella giornata di lunedì) e pure i ricoveri in ospedale. Dobbiamo arrivare a una percentuale di vaccinati di almeno il 70% per evitare provvedimenti drastici”. Le porte del Poliambulatorio saranno aperte tutti i giorni tranne il sabato.