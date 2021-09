Covid, sono 2.505 i positivi nel Ragusano: sei morti nelle ultime 24 ore

Salgono a 334, dall'inizio della pandemia, i morti per Covid nel Ragusano. A fare lievitare il numero delle persone decedute ufficialmente per il Coronavirus sono i sei morti riportati nel bollettino dell'Asp del 1° settembre. Nelle ultime 24 ore sono deceduti un uomo di 64 anni di Vittoria, non vaccinato; un uomo di Modica di 85 anni , vaccinato; un uomo di 71 anni di Vittoria e una donna di 79 anni di Vittoria. Due persone sono morte a casa: una donna di 98 anni di Pedalino e un uomo di 82 anni di Vittoria. Le persone positive al virus sono 2.505: 2.394 in isolamento domiciliare, 93 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, Questo il dettaglio nei comuni iblei: 46 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 397 Comiso, 4 Giarratana, 56 Ispica, 197 Modica, 0 Monterosso, 87 Pozzallo, 297 Ragusa,

52 Santa Croce Camerina, 89 Scicli, 1.121 Vittoria.