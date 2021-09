Scicli, fiamme in un canneto di contrada Pisciotto: si sospetta origine dolosa

Incendio in un canneto di contrada Pisciotto, a monte della spiaggia di Sampieri, in territorio di Scicli. Il rogo ha trovato facile esca nei rifiuti provenienti dalle serre che erano stati nascosti nella zona. Per spegnere le fiamme sono intervenuti agenti della forestale e i vigili del fuoco del distaccamento di Modica: fondamentale l'impiego di un elicottero della Forestale che ha effettuato diversi lanci di acqua per circa quattro ore.

FOTO: Franco Assenza