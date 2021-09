Ragusa, presenze record alla Fiera agroalimentare del Mediterraneo

Una straordinaria presenza, venerdì sera, in Fiera. Il segnale più evidente della voglia di ripartire. Dice Giovanna Licitra, dirigente capo area promozione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che, nei fatti, si occupa di seguire da vicino tutte le tappe organizzative della Fam: “E’ fin troppo evidente il desiderio di ripresa: le numerose presenze di ieri? Quasi inaspettate”. Il concorso bovini di razza Frisona, Bruna e Pezzata rossa è proseguito sino alla chiusura, intorno alle 22,30. Anche oggi l’appuntamento sarà riproposto a partire dalle 20. Quest’oggi, inoltre, sono in programma i concorsi equini e asinini e il concorso dei bovini di razza Charolaise e Limousine oltre che quello dei bovini di razza Modicana. Intanto, domani, domenica 26 settembre, la Fam vivrà un altro momento istituzionale rilevante con la sfilata e la premiazione dei campioni a partire dalle 11 con la presenza del governatore Nello Musumeci. In Fam, resta sempre prioritaria la questione legata alla sicurezza. E, infatti, oltre all’accesso con il Green pass, da sottolineare che numerosi sono stati i visitatori che hanno effettuato il tampone nella postazione messa a disposizione dall’Asp.