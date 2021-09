Covid, nel Ragusano sempre in calo il numero delle persone positive: 795

Continua a scendere il numero delle persone positive al Coronavirus nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 26 settembre sono 795: 737 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Non ci sono stati morti negli ultimi tre giorni per cui le vittime dall'inizio della pandemia sono sempre 357. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 12 Acate, 13 Chiaramonte Gulfi, 72 Comiso, 0 Giarratana, 34 Ispica, 62 Modica, 0 Monterosso, 28 Pozzallo, 164 Ragusa, 27 Santa Croce Camerina, 53 Scicli, 272 Vittoria.