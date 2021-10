Agrigento, si dimettono i vertici della Fondazione Teatro Pirandello: stagione di prosa in bilico

il direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, Calogero Tirinnocchi, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. La delibera è stata firmata in presenza di due componenti del CdA, il presidente Gaetano Aronica e il consigliere d'amministrazione nominato dalla Regione Sicilia, Salvatore Nocera Bracco. Successivamente alla chiusura della riunione del Consiglio di Amministrazione, anche il presidente, Gaetano

Aronica, ha rassegnato le proprie dimissioni. "Il cartellone della stagione teatrale - si afferma in una nota - non ha potuto vedere la luce per motivi indipendenti dalle nostre volontà e responsabilità, dove confluisce

l'impegno verso il pubblico che ha seguito le attività del teatro". Nel cartellone erano inseriti spettacoli di alto livello con attori di primissimo piano nel panorama teatrale italiano: Sebastiano Lo Monaco, Alessandro Haber, Michele Placido, Ettore Bassi, Guji Ielo, solo per citarne alcuni.

NELLA FOTO, da sinistra: Tirinnocchi e Aronica