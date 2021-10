Rosolini, oggi il giuramento degli assessori dell'esecutivo Spadola

Questa mattina nella sala giunta del Municipio di Rosolini gli assessori dell’amministrazione Spadola, hanno prestato giuramento. Alla presenza in videoconferenza del segretario generale Pierpaolo Nicolosi, hanno giurato i componenti del nuovo esecutivo: Marinella Schifitto, Luigi Fratantonio, Dino Gennaro, Vincenzo Liuzzo e Concetta Cappello. Hanno giurato fedeltà alle Istituzioni ed alla Regione siciliana.

Al termine della cerimonia il sindaco ha ringraziato il segretario generale Nicolosi, al suo penultimo giorno di lavoro al Comune di Rosolini.

Spadola ha raccontato di avere avuto i primi giorni da sindaco frenetici, alle prese con l’emergenza meteo per l’arrivo del ciclone ‘Apollo’.

“Abbiamo ripulito in tempi record gli scarichi delle acque pluviali e rimosso rifiuti di ogni genere nei tombini per evitare che la pioggia caduta potesse provocare danni al territorio, purtroppo fragile”.

Il sindaco ha anche evidenziato che in occasione della Commemorazione dei defunti, di essersi occupato del decoro del camposanto.

“Siamo anche intervenuti per sistemare l’illuminazione del camposanto e fare arrivare l’acqua nelle colonnine da troppo tempo a secco”, ha aggiunto il sindaco.

Un cronista presente al giuramento ha chiesto al primo cittadino quando verranno assegnate le deleghe. “Lo farò la prossima settimana - ha concluso Giovanni Spadola -. Con il giuramento di oggi abbiamo voluto dare alla città un esecutivo completo”.