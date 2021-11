Catania, al via le celebrazioni per i 160 anni del Liceo Turrisi Colonna

Quest’anno ricorre il 160° anniversario della nascita del Turrisi Colonna, il Liceo più antico di Catania. Per l’occasione è stata istituita una Commissione per la celebrazione della ricorrenza con un convegno scientifico che ripercorre la storia del prestigioso istituto dalla sua fondazione ad oggi. All’indomani dell’Unità d’Italia, infatti, grazie all’istituzione della “Regia Scuola Normale”, Catania divenne un imprescindibile punto di riferimento per la formazione delle aspiranti maestre della Sicilia orientale. A testimoniare la vivace e lunga vita dell’Istituto, la presenza di un prezioso archivio storico che conserva la memoria della scuola e della città, oggi oggetto di attenzione e di valorizzazione da parte degli studiosi del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale, finanziato dal MIUR, dal titolo “Istruzione e sviluppo nel Sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914)”.