Morta nel sonno a 7 anni: l'ultimo saluto di Ragusa alla piccola Francesca

Lacrime e tanta tristezza questa mattina a Ragusa ai funerali della piccola Francesca C., la bimba di 7 anni morta nel sonno nella notte tra mercoledì e giovedì. Accanto a papà Marco, a mamma Carmela , alle sorelline e ai parenti si sono stretti gli amici e i compagni di scuola della piccola. Sono stati proprio quest’ultimi, con un fiore in mano, ad accogliere all’ingresso della chiesa la bara bianca. Cattedrale pienissima con tante mamme che hanno portato i loro figli per l'ultimo saluto a Francesca. Durante i funerali gli interventi di alcuni familiari e della maestra della piccola Francesca. Lo zio ha detto: "Non potrò dimenticare mai quando correvi verso di me. Sei la mia nipote del cuore, dove ti tengo ed è qui che per me vivrai. Ciao Francesca, continua a ballare, cantare e fare i compiti. Ti amiamo”. Tanti gli applausi all'uscita della bara bianca dalla Cattedrale.