Ragusa, domenica al Teatro della Badia in scena "Vento di Scirocco"

Terzo appuntamento con le “Domeniche sorridenti” il 28 novembre, a partire dalle 18,30, al teatro della Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Dopo il gradimento riscosso dalle prime due rappresentazioni, domenica sul palco la compagnia Medea di San Cataldo che proporrà la commedia Vento di Scirocco, scritta e diretta da Ivan Giumento. E’ proprio quest’ultimo a sottolineare che con questo testo intende raccontare le radici di una Sicilia che non dimentica e non cancella il passato. I fiori della terra di Pirandello e Sciascia, annaffiati dal sudore dei tanti “carusi di zolfara”, che lavoravano in silenzio e diventavano uomini senza essere stati bambini. L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro. Per info e prenotazioni basta contattare il 333.4183893. Già i primi due spettacoli hanno fatto registrare il sold out. Anche per questo si annuncia una straordinaria attenzione da parte del pubblico.