Pecoraro Scanio incontra Armao: "C'è impegno per le Zone franche montane"

"Ho ricevuto con piacere in fondazione Univerde la visita del vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao che è anche assessore all'economia. È proprio il tema delle risorse economiche a bloccare il varo definitivo in Parlamento della legge per gli incentivi per i borghi montani della Sicilia in fase di drammatico spopolamento". E' quanto ha dichiarato, in merito alle Zfm-Zone franche montane, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, già ministro e sostenitore dei piccoli comuni che ha anche ricevuto proprio a Roma la sindaca Giovanna Bubello di Alessandria della Rocca, nell'Agrigentino.

"Ho sentito il presidente della commissione finanze del Senato Luciano D'Alfonso e il relatore Emiliano Fenu che mi confermano la disponibilità ad un voto rapido e favorevole appena definite le coperture economiche della norma - ha aggiunto -. Ora serve evitare un Ping pong tra Stato e Regione e dare risposte a Borghi che rischiano di scomparire".

"Siamo impegnati a reperire i fondi necessari a garantire la rapida approvazione della legge", ha dichiarato il vicepresidente Armao in un video messaggio di impegno realizzato proprio con Pecoraro Scanio per ribadire la volontà di sbloccare l'iter della legge.