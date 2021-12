Amministrative a Palermo, Faraone: "Il prossimo sindaco sia metropolitano"

"Il prossimo sindaco dovrà essere un sindaco metropolitano". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, aprendo i lavori di "Officina/22", il luogo pensato per costruire un programma partecipato per la città metropolitana di Palermo. In sala numerosissimi sindaci e amministratori degli 81 comuni del palermitano.

"Il sindaco di Palermo - ha aggiunto - amministra Palermo ma amministra anche l'intera area metropolitana. Coordina gli investimenti per le strade provinciali, per le scuole, si occupa della mobilità, di sanità territoriale, dei rifiuti, dell'acqua, della metanizzazione, di sport, turismo e cultura. È necessario recuperare il ruolo metropolitano, un ruolo centrale per lo sviluppo dell'intera area, per questo abbiamo invitato gli amministratori degli 81 comuni della provincia di Palermo.

Vogliamo fare squadra con tutti loro e con loro cambiare il volto dell'intera città metropolitana".