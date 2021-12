Rosolini, primo Natale da sindaco per Spadola: "La pandemia ci inviti alla prudenza"

Un video messaggio di un minuto per augurare un Buon Natale ai suoi concittadini. Così stamane poco prima delle 7, Giovanni Spadola, ha postato nei suoi canali social il messaggio alla città. Un accenno ai 60 giorni alla guida dell'amministrazione di Rosolini e poi tanta preoccupazione ed un invito alla prudenza per la pandemia, ogni giorno sempre più galoppante. Ieri il primo cittadino con un'ordinanza aveva annullato il programma del 'Natale a Rosolini', chiudendo la sua nota con una frase ad effetto:" Annullare eventi e meglio di una vita cancellata".

Oggi Spadola di buon ora, così come fa ogni mattina, è stato al camposanto a trovare i suoi nonni defunti. Tanti i cittadini che lo hanno fermato per complimentarsi per l'azione del suo governo e per il decoro urbano che ha assunto Rosolini.

Questo in sintesi il suo discorso di Natale:"E’ il mio primo Natale da sindaco di Rosolini, il mio non sarà un messaggio politico ma un augurio a tutti i rosolinesi di passare una festa serena in compagnia delle vostre famiglie e con le persone piu’ care. In due mesi da sindaco - ha detto Spadola - mi sono speso per il bene della città. Ma siamo ancora agli inizi di una lunga battaglia che vinceremo con tutta la squadra di governo. Chiediamo comprensione e tempo, ma ce la faremo. Sarò brevissimo e mi limiterò a fare gli auguri di un sereno Natale a tutti quanti. Soprattutto a quanti oggi vivono nel disagio per avere perduto il lavoro, a quanti lottano contro le malattie e a quanti stanno affrontando la battaglia contro il covid. E voglio soffermarmi su questo nemico terribile che è il virus. Siate prudenti, non create assembramenti e portate sempre la mascherina. Salverete la vostra vita e quella degli altri. Siete tutti nel mio cuore. Ancora un Buon Natale dal sindaco del popolo".