Ragusa, al Teatro Perracchio il concerto di Eugenio Bennato il 28 dicembre

Con “Controcorrente tour” spazio alla grande musica popolare mediterranea a Ragusa: grande attesa per il concerto di Eugenio Bennato il prossimo 28 dicembre alle ore 20 al Teatro Perracchio. La musica popolare mediterranea sarà protagonista di una serata in cui atmosfere etniche e sonorità intense coinvolgeranno gli spettatori con un mix di musica e movimento che trasmetterà gioia, ma anche sentimento di fratellanza e condivisione. Il cantautore, insieme ai musicisti che lo accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power, divertirà ed emozionerà il pubblico, proponendo classici successi e nuove canzoni, ispirate al particolare periodo che stiamo vivendo, mettendo al centro il tema dell'integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e del sud del mondo. L’evento è promosso dall’associazione Agimus, presieduta da Peppe Basile. Il cantautore e musicista sarà affiancato sul palco da Ezio Lambiase alla chitarra classica ed elettrica, Mujura alla chitarra acustica ed al basso, Francesca Del Duca per voce e percussioni, mentre Sonia Totaro danzerà e canterà. Per assistere allo spettacolo è obbligatorio avere il super green pass. I biglietti potranno essere acquistati al botteghino nel giorno dello spettacolo e online sui circuiti aderenti. Per informazioni e prenotazioni 3345387069 – 3384339281. L’iniziativa rientra all’interno del Natale Barocco.