Si rientra domani a scuola in Sicilia. Questo l'esito incontro della task force di questa mattina convocata dal governo regionale. I Comuni che si trovano in 'zona arancione' nel pomeriggio dopo avere sentito i pareri delle Asp di Caltanissetta, Enna e Siracusa, decideranno se riprendere le lezioni in presenza oppure a distanza. La provincia maggiormente colpita dal covid e quindi in 'arancione' èp quella di Siracusa. SEGUE