Lampedusa, rimossi 500 barconi utilizzati dai migranti

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sta portando a termine i lavori di rimozione dall'isola di Lampedusa di oltre 500 imbarcazioni impiegate dai migranti e giunte sull'isola nell'anno 2021. Per 5 unità con pesi eccedenti le 100 tonnellate e stazze proibitive per le capacità delle infrastrutture locali, l'Agenzia è dovuta ricorrere all'impiego di un pontone di circa 2000 mq attrezzato con una gru di 200 tonnellate. Le operazioni di dimensioni imponenti sono iniziate il 19 febbraio e proseguiranno per altri 5 giorni.