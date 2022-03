Caltanissetta, area ex caserma 'Franco' diventa un parco

Consegnata al Comune di Caltanissetta l'area retrostante l'ex caserma "Capitano Franco": qui nascerà un centro diurno per minori inserito in un parco urbano di ben 17.000 mq, nel centro storico della città. Lo comunica l'Agenzia del Demanio. Si tratta di un'area non più utile alle finalità istituzionali della Guardia di Finanza e che viene affidata al Comune, per 19 anni a titolo gratuito, affinché possa essere valorizzata come spazio di inclusione sociale e di vivibilità cittadina.

Il progetto di riqualificazione prevede infatti la realizzazione di un parco urbano con sentieri e spazi di sosta e di un edificio eco-sostenibile, attrezzato con attività ludico-ricreative dedicate ai più giovani.