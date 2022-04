Calcio, domenica il Modica ospita il Città di Avola: 100 biglietti in regalo agli alunni della scuola Santa Marta

"Riempiamo il Vincenzo Barone”. È con questo claim che la dirigenza del Modica Calcio con in testa Mattia Pitino, Salvo Di Raimondo e Danilo Radenza, partendo proprio dai più giovani vuole far avvicinare il più possibile la città alla squadra rossoblù che in questo finale di stagione ha bisogno del sostegno di tutti i modicani. Approfittando del ritorno della Sicilia in “zona bianca” e con lo stadio “Vincenzo Barone” con il 100% dei posti a disposizione, la proprietà dei rossoblù ha voluto dare un segnale che confermi come lo sport debba essere vissuto come un momento di aggregazione e per farlo bisogna partire con il coinvolgimento di tutti e soprattutto di bambini e giovani. Per questo motivo, in occasione della gara casalinga di domenica prossima contro il Città di Avola, la dirigenza ha donato al plesso scolastico Santa Marta 100 biglietti omaggio d'ingresso allo stadio per permettere ai piccoli scolari di poter assistere alla partita con i loro genitori. La dirigenza, ha anche consegnato alla scuola due magliette ufficiali della squadra modicana che prossimamente saranno sorteggiate tra tutti gli scolari dell'istituto. Domenica, inoltre, i giocatori di Modica Calcio e Città di Avola faranno il loro ingresso in campo con i piccoli della Modica Academy per un pomeriggio di festa e socializzazione a tinte rossoblù.