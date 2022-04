Covid, nel Ragusano calano i contagi ma aumentano i morti

Scendono ancora i positivi Covid nel Ragusano ma aumentano i ricoverati e i morti. Nelle ultime 24 ore sono morte due donne, una di Vittoria e l'altra di Acate. I decessi, dall'inizio della pandemia, salgono a 517.

I positivi in totale sono 4.791 contro i 4.978 del giorno precedente: 4718 persone si trovano in isolamento domiciliare e 56 sono ricoverate in ospedale. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 74, Chiaramonte Gulfi 104, Comiso 337, Giarratana 47, Ispica 338, Modica 1.042, Monterosso Almo 38, Pozzallo 306, Ragusa 1.392, Santa Croce Camerina 113, Scicli 423, Vittoria 504.