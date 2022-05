Modica, il saluto del sindaco candidato alle Regionali: grazie a questa splendida città

“Nove anni insieme, grazie Modica”. E’ stato questo il filo conduttore dell’incontro che il sindaco, Ignazio Abbate, ha avuto questa mattina per comunicare ufficialmente le sue dimissioni e la candidatura alle elezioni regionali. Un saluto alla città che Abbate ha voluto allargare alla Giunta comunale, ai consiglieri, a collaboratori tecnici e funzionari di Palazzo San Domenico, a semplici cittadini. Abbate ha elencato alcune delle principali realizzazioni puntando, soprattutto, sul riordino della Protezione civile, sulle opere pubbliche, su manutenzioni e sviluppo turistico. Per quest’ultimo settore, in particolare, il sindaco ha riucordato come negli ultimi otto anni la ricettività alberghiera sia passata da 70 unità a quasi 700. Abbate ha elencato, quindi, tutte le attività di promozione dei prodotti tipici del territorio e gli aiuti alle imprese erogati grazie a finanziamenti regionali e nazionali che hanno permesso di creare posti di lavoro a beneficio del mercato locale e di investimenti che hanno avuto ricadute positive nella città.

A proposito del bilancio, il sindaco ha elencato tutto ciò che è stato pagato durante le due sindacature onorando gli impegni che erano stati assunti con altri enti, imprese private, fornitori e dipendenti comunali.

Un filo di commozione a conclusione dell’incontro. “Sono stati nove anni impegnativi, complessi – ha detto Abbate con la voce rotta dall’emozione - e mi tornano in mente i giorni più felici, ma anche quelli più difficili. Ma attorno a me ho sentito il calore della gente e la forza di una vera comunità. Mi sono adoperato per svolgere nel migliore dei modi il mandato che i cittadini mi hanno conferito e per questo voglio ringraziare questa splendida città. Grazie, Modica”.