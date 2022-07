Paura sulla A18, cavalli sfondano cassone del camion e fuggono al casello di Ispica

Neppure i cavalli hanno resistito ai quasi 40 gradi di oggi del sud est della Sicilia. Potrebbe essere una delle ipotesi di quanto accaduto oggi sull'autostrada A18, Siracusa - Pozzallo. All'altezza dello svincolo di Ispica, un grosso automezzo stava trasportqndo cavalli. All'improvviso gli equini hanno sfondato il cassone, proprio nelle vicinanze del casello autostradale di Ispica ed hanno così invaso l'autostrada. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada, mentre gli addetti al trasporto dei cavalli hanno cercato di togliere i quattro cavalli in fuga. Si sono verificati momenti di paura sulla A18 per l'imprevedibilità dei cavalli che dopo quasi un'ora hanno atteso che arrivasse sul posto un altro mezzo per essere caricati e portati a destinazione.

L.M.