Lotterie, le vincite record al Sud e in Sicilia

Chi non ha mai sognato almeno una volta di vincere alla lotteria? Anche chi non ha mai comprato un biglietto in vita sua si sarà ritrovato a fantasticare su come vedere rivoluzionata la propria vita, su quali sfizi togliersi o su quali investimenti sostenere. L’Italia è una delle nazioni europee che spende di più per il gioco e le lotterie sono tra le attrazioni più tradizionali e più diffuse, in quanto non richiedono particolari abilità per partecipare. L’esito è legato al caso e nel tempo la dea bendata si è divertita a raccontare storie piuttosto curiose in termini di vincite, puntualmente riprese da giornali e quotidiani. Più di una volta sono stati infatti i più modesti centri urbani a festeggiare, soprattutto al Sud: la Campania è la regione dove è stato vinto il maggior numero di jackpot.

Il record nazionale appartiene a Lodi con i 210 milioni di euro piovuti dal cielo nel 2019. Negli anni si è superata spesso la quota dei 100 milioni, anche nel meridione. Se dalle parti di Napoli sono stati in tanti a gioire, bisogna considerare che le cifre più alte del Sud se le è prese la Sicilia, che vanta ben 3 posizioni nella top 10 delle vincite più alte alla lotteria. Nel 2018 una tabaccheria di Caltanissetta vendette il tagliando fortunato da 130 milioni di euro. In molti si interrogarono sull’identità del vincitore, che aveva comprato il biglietto alle 8:30 di un martedì primaverile, confondendosi nella folla degli avventori. Di quella somma, ben 16 milioni andarono allo Stato per corrispondere le tasse. La cifra più alta vinta al Sud rimane comunque quella di 163,5 milioni andati a Vibo Valentia nel 2016.

Già nel 2008 in Sicilia un altro punto vendita balzò agli onori delle cronache dopo la notizia della vincita di 100 milioni e 756.000 euro. A Catania la ricevitoria Giunta fu presa d’assalto da chi voleva provare a vincere alla lotteria e persino i bambini si misero a giocare. Quando si verificano questi eventi, però, la riservatezza è quasi d’obbligo, così come la solidarietà dei concittadini: l’augurio è sempre quello che quei soldi siano finiti in mano a chi ne avesse effettivamente bisogno.

4 anni più tardi, sempre a Catania, furono vinti quasi 95 milioni. Non abbastanza per infrangere quello che è ancora oggi il record siciliano del 2008, ma ovviamente la voce si sparse anche quella volta. I gestori della ricevitoria, subito intercettati dai giornalisti, non avevano idea di chi fosse il vincitore. I centri di questo tipo sono sempre molto frequentati e ricordarsi di tutti i clienti è quasi impossibile. Ciò che è certo è che la Sicilia sembra attirarsi davvero le fortune e da allora migliaia di giocatori sognano di sbancare alle pendici dell’Etna, mentre di recente a Palermo è stata la lotteria degli scontrini a regalare una vincita cospicua . E così, si continua a giocare.