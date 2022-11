Miceli eletto presidente di Assoconfidi Sicilia della Cna

"Non possiamo che salutare con favore, entusiasmo ed orgoglio l'elezione alla guida di Assoconfidi Sicilia di Giampaolo Miceli che succede a Rosario Carlino". Ad esprimere soddisfazione sono i vertici di CNA Sicilia, Organizzazione Datoriale a cui il neo Presidente appartiene e di cui è Segretario provinciale a Siracusa, oltre ad essere Presidente di Unifidi Imprese Sicilia. "La scelta operata dall'Assemblea premia certamente le qualità e le competenze di Giampaolo Miceli - affermano il Presidente Nello Battiato e il Segretario Piero Giglione - ma è anche un riconoscimento che gratifica la nostra Confederazione, capace di offrire, nel panorama regionale di riferimento, dirigenti esperti e preparati, in grado di assumere ruoli importanti e di responsabilità. Siamo sicuri che Giampaolo Miceli, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro - concludono Battiato e Giglione - saprà svolgere il delicato incarico con acume ed intelligenza a beneficio del sistema produttivo siciliano, forte anche dell'esperienza maturata al timone del nostro Consorzio Unifidi e del significativo bagaglio di relazioni in ottica di rappresentanza politico-sindacale a tutela delle imprese, acquisito nella sua quotidiana attività come segretario della CNA aretusea".