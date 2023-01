Ripresa Sicilia, Tamajo: 105 milioni di euro per aiutare le imprese

"Ripresa Sicilia è una delle misure del pacchetto competitività, che inizialmente immetterà liquidità per 105 milioni e aiuterà le imprese con finanziamenti da un minimo di 400 mila euro fino a 5 milioni. Sosterrà le imprese che vogliono innovarsi dal punto di vista tecnologico. E' un bando rivolto alle piccole e medie imprese, che comprendono il 97 per cento del settore. Successivamente ci saranno altre misure per le micro imprese". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, durante la presentazione del progetto "Ripresa Sicilia", a Palazzo d'Orleans, a Palermo. "L'obiettivo del bando - continua Tamajo - è rafforzare la competività del sistema imprenditoriale siciliano e stimolare il riposizionamento di settori tradizionali, attraverso investimenti di sostegno alla crescita e all'innovazione, favorendo processi di trasferimento tecnologico, di riconversione e riqualificazione di siti produttivi". La dotazione finanziaria è di 36 milioni di euro (16 milioni sono Fondi sviluppo e coesione (Fsc) 20221-2027 e 20 milioni a valere sul Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020).