Pesca, con il progetto Helios formati 610 giovani

Inclusione sociale dei giovani Neet che non lavorano e non studiano: questo l'obiettivo del Progetto Helios, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Eni Cbc Med. Attraverso tale strumento sono stati formati 610 giovani e donne Neet dell'area del Mediterraneo."Siamo riusciti a creare 3 associazioni di donne nei Paesi della riva sud - dice Alessandro Pernice, coordinatore del progetto Helios - e siamo riusciti a garantire dei tirocini transfrontalieri con 5 mobilità dalla Giordania in Palestina e10 tirocini complessivi all'interno del partenariato. E' un progetto che apre la strada a numerose opportunità - conclude Pernice, dell'Associazione Arces - che riguardano l'uso de ifondi europei per le politiche di inclusione sociale dei giovani nel Mediterraneo." Il Progetto Helios ha messo insieme per 3 anni organizzazioni pubbliche e private che operano in Italia, Palestina, Spagna,Giordania, Grecia e Tunisia, con l'obiettivo di portare avanti azioni concrete per promuovere l'assunzione di giovani e donne. A Palermo, presso la Sala dei Dipinti del Teatro Massimo, ha avuto luogo la manifestazione conclusiva del progetto a cui hanno preso parte delegazioni provenienti dai 6 Paesi che hanno aderito ad Helios. "Un progetto che si è caratterizzato per la collaborazione internazionale - dice Broni Hornsby, ProjectManager del Progetto Helios - quando un partner ha avuto unp roblema abbiamo parlato insieme e abbiamo trovato le giuste soluzioni". "Noi abbiamo messo in contatto l'offerta e la domanda di lavoro - ha dichiarato Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca - abbiamo mostrato ai giovani e alle donne le realtà della pesca siciliana e siamo felici che 2 corsisti siano già riusciti ad inserirsi nelle aziende in cui hanno svolto il tirocinio formativo e siano stati assunti". "E' stata un'esperienza straordinaria - ha detto Danilo Distefano, uno dei corsisti di Helios - che ci ha permesso di focalizzare l'attenzione sull'importanza dell'Economia Circolare e dell'Economia Blu. La Sicilia ha tante risorse naturali e, se ci crediamo tutti insieme, possiamo fare tanto.