Lo Curto (Prima l'Italia): a Marsala una giunta familistica

"A Marsala, dopo un lungo e travagliato parto politico, si può benissimo dire che la montagna ha partorito il topolino. Il sindaco Massimo Grillo dopo aver annunciato l'azzeramento della giunta ed avviato una lunga trattativa con partiti e movimenti che lo hanno sostenuto, ha formato un esecutivo che è solo l'espressione di un gruppo di sodali di ispirazione familistica cui fa eccezione solo la presenza dell'avvocato Bilardello. Di fatto Grillo esalta se stesso, chiudendosi nel fortino della ristretta cerchia dei suoi amici". E' la denuncia della ex deputata regionale siciliana ed europea Eleonora Lo Curto (Prima l'Italia). "Il rilancio amministrativo è stata solo la scusa per fare a modo suo: un maldestro tentativo di giustificare la sua bravura che di fatto ha portato Marsala a rimpiangere il dott. Di Girolamo, eccellente cardiologo, poco politico, ma non certo pessimo amministratore - dice - Ma se fosse vero che Grillo non ha saputo ben comunicare, piuttosto che cambiare nomi in giunta dovrebbe porsi qualche domanda su come ha investito i soldi del Comune per la sua comunicazione istituzionale".