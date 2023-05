Il maltempo non lascia la Sicilia: domenica 21 nuova allerta

Il maltempo continua ad imperversare sulla Sicilia. Domani, domenica 21 maggio, nuova allerta meteo: arancione a Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa; rossa in parte del Messinese, Catanese e anche nel Siracusano. Nuovo allarme di burrasca fino alla mezzanotte di domani.

E' stata intanto riaperta la Palermo-Catania, dopo i problemi di questa mattina, con l’A19 era rimasta chiusa per il troppo vento. In molto avevano dovuto prendere percorso alternativo con l’uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la SS121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la SS117BIS, SS626 bivio Capodarso, SS640 bivio Imera, in direzione Palermo.

Sono oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco nella Sicilia orientale per danni causati dal maltempo con alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa. E’ quanto si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco.

A causa dell’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Protezione civile, a Sciacca è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani. La decisione è stata assunta dagli enti organizzatori, in accordo con le stesse maestranze, che hanno assemblato i carri allegorici in concorso. L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.