Colto da malore, muore in casa a Campobasso il magistrato Fabio Papa

Il magistrato Fabio Papa, 61 anni, vittima di un malore fatale mentre si trovava nella sua abitazione di Campobasso, dove questa mattina c'è un gran via vai di gente oltre ai Carabinieri del comando provinciale e della sezione giudiziaria e alla scientifica per i rilievi del caso. Fabio Papa, magistrato della procura di Campobasso, avrebbe dovuto prendere servizio questa mattina dopo un periodo di ferie trascorse in Abruzzo, la sua regione d'origine, ma non si è presentato al lavoro. Dopo diversi tentativi di raggiungerlo al telefono, i carabinieri sono arrivati presso la sua abitazione, in via San Giovanni in Golfo. La sua autovettura era parcheggiata all'esterno della villetta ma non rispondeva al citofono. E' stato necessario sfondare l'uscio di casa, ma i soccorsi sono stati inutili. Papa è stato trovato senza vita sul divano, probabilmente colpito da un infarto improvviso. Chiamato il magistrato di turno.Sconcerto e incredulità mentre la notizia comincia a diffondersi nel capoluogo e negli ambienti giudiziari. Fabio Papa, che ha avviato e seguito alcune inchieste importanti in Molise, era stato reintegrato dal CSM a Campobasso nel pieno delle sue funzioni inquirenti in seguito alla conclusione con assoluzione piena di una vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato contro l'ex governatore della regione Molise Paolo Frattura.