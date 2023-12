E' attivo in Calabria il numero unico per le emergenze (112)

E' attivo da oggi in Calabria il Numero unico delle emergenze112. Il servizio è diventato disponibile grazie alla nuovaCentrale unica di risposta allestita alla Cittadella regionale aCatanzaro. Ad inaugurarla il presidente della Regione RobertoOcchiuto, il vice premier Antonio Tajani, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Questo - ha detto Occhiuto - è l'esempio emblematico di come una regione difficile e complessa come la Calabria posso essere governata. Quando ci siamo insediati la Calabria era l'ultima regione nella procedura di implementazione del servizio 112. Abbiamo deciso di allocarlo qui, abbiamo formato il personale, e oggi la presentiamo davanti ad autorevoli esponenti delle istituzioni perché è la dimostrazione di come anche una regione complessa come la Calabria possa essere governata bene e colmare i ritardi accumulati nel tempo"