Siracusa - Gela, altro passo avanti: aperto lo svincolo di Modica

E' toccato al governatore della Sicilia, Renato Schifani, tagliare il 'nastro della vergogna' dopo 50 anni di attese e speranze.La A18 fa un altro piccolo passo con l'apertura dello svincolo di Modica. Come da clichè tutti presenti all'appello per la foto di rito nel tratto dell'autostrada Siracusa - Gela.

Tra i tanti personaggi della politica, il deputato alla Camera di Fdi, Luca Cannata: "È con grande entusiasmo che annunciamo l'apertura ufficiale del tratto autostradale della A18 dallo svincolo di Ispica-Pozzallo fino a Modica. Questo è il risultato di un impegno costante e della volontà di risolvere le criticità legate ai trasporti in Sicilia“. Cannata, lo aveva anticipato: il nuovo tratto autostradale della Siracusa-Gela inaugurato entro inizio 2024. “Un importante passo avanti rappresenta un significativo miglioramento per la viabilità della zona, facilitando gli spostamenti e contribuendo allo sviluppo economico del territorio - ha dichiarato -. La realizzazione di questo tratto autostradale è parte di un ambizioso cronoprogramma per l'intera opera. Con i fondi Fsc si è già garantita la copertura finanziaria di 350 milioni di euro per i successivi 17 km verso Ragusa, e con il Dl sud abbiamo preso un impegno concreto verso il potenziamento delle infrastrutture nella regione."

Attualmente, la progettazione esecutiva è in corso per il lotto 9 fino a Scicli, mentre i progetti preliminari per i lotti 10 e 11 sono già stati avviati con un importo complessivo di 598.848.161,24 euro. Cannata sottolinea l'importanza di aggiornare la normativa tecnica vigente per garantire la massima efficacia nell'implementazione di questi progetti.

Non sono però mancate le polemiche. "Opera finanziata dal Pd", è questo lo slogan che il Partito Democratico ha stampato sulle magliette indossate da alcuni militanti, guidati dal deputato regionale Nello Dipasquale, che oggi hanno manifestato la loro protesta verso la seconda inaugurazione dell'autostrada Siracusa Gela, a opera del governo Schifani. La prima, infatti, era già stata celebrata dal governo Musumeci.

"Mentre - afferma Dipasquale - il governo di centrodestra inaugura per la seconda volta questo intervento finanziato dal Partito democratico e appaltato dal governo Crocetta ci chiediamo quando l'esecutivo è in carica penserà di portare nuove risorse per la la realizzazione di infrastrutture, che è come questa, favoriscono lo sviluppo del territorio. Sempre il Pd - ricorda il dem - ha fatto ottenere il finanziamento di 389 milioni per la realizzazione del tratto di collegamento tra Modica e Scicli. Attendiamo così che l'esecutivo regionale oltre a dimostrare capacità nel taglio dei nastri si attivi per l'ottenimento da parte del governo nazionale di nuove finanziamenti per il completamento delle altre infrastrutture di collegamento fino a Trapani. Sembra invece - conclude Dipasquale - che il centrodestra con le risorse per le infrastrutture proceda senza una direzione. Prima vuole finanziare il Ponte, poi opportunamente cambia idea, senza che però arrivino nuovi finanziamenti per le necessità della Sicilia".

