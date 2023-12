Manovra, Giambona (Pd): "Governo Schifani dimentica Lampedusa"

"Sulla gestione delle riserve da destinare ai comuni siciliani è stata inspiegabilmente cancellata l'isola di Lampedusa, passata tristemente agli onori della cronaca per gli infiniti sbarchi e le innumerevoli tragedie in mare. Al suo posto, sono stati misteriosamente inseriti alcuni comuni solamente perché riconducibili ai rappresentanti dell'attuale maggioranza parlamentare." È quanto dichiara Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo parlamentare PD all'Ars, a margine dei lavori della commissione Bilancio.

"Tutto ciò è solo la punta dell'iceberg di una gestione delle riserve palesemente caratterizzata da logiche spartitorie come quelle che vedono il beneficio di due milioni di euro per alcuni centri del palermitano individuati grazie a norme ad hoc."

Continua Giambona: "Un altro esempio eclatante di mala gestio riguarda la cancellazione dei fondi destinati ai comuni nei quali ricadono le aree industriali. Una mazzata per queste amministrazioni. Una scelta scriteriata che ricadrà sui i cittadini, i quali saranno i primi a subire i contraccolpi di questo provvedimento."

Conclude Giambona: "Nonostante gli appelli del governo, l'esame della manovra continua a rilento. A dimostrazione di come prevalgano esclusivamente logiche spartitorie a discapito dell'interesse generale della Sicilia".