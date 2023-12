Modica, nella Chiesa di Santa Maria di Betlem il 23 il concerto di Natale

La chiesa di S. Maria di Betlem rappresenta un luogo sicuramente particolare per la Città di Modica che si appresta ad accogliere il Santo Natale. Qui è custodito il monumentale Presepe di Frate Benedetto Papale e la Lunetta di S. Maria di Betlem simboli del Natale Modicano che da secoli raccontano e preparano i fedeli ad accogliere Gesù Bambino.

Nella cornice di questo storico e importante monumento e nel contesto delle celebrazioni che portano al Santo Natale sarà realizzato il Concerto di Natale 2023.

Un itinerario di melodie da vivere attraverso le note dei grandi artisti che, ispirati dal Santo Natale, hanno realizzato brani unici che da secoli accompagnano i fedeli in questo fondamentale periodo dell’anno.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo brani di Johann S. Bach, di Jacques Louis Battmann, Luigi Bottazzo a Franz Schubert fino ai Canti della tradizione natalizia, un momento di musica per vivere l’emozione del Natale ma anche per valorizzare e scoprire la musica sacra nel contesto delle chiese di Modica patrimonio culturale del nostro territorio.

Il concerto, Patrocinato dal Comune di Modica e dalla Regione Sicilia, vedrà come Voce Basso e Organo il M° Giuseppe Interlandi, Florinda Sortino Voce Soprano e il M° Dario Pistone al Violino.

Appuntamento a sabato 23 dicembre alle ore 19.