Dossier della Cgil Sicilia sulle risorse sottratte all'Isola

La Cgil Sicilia domani presenterà in conferenza stampa un dossier "sullo stato dell'economia siciliana, sulle risorse sottratte dal governo nazionale all'Isola con i vari tagli operati, sulle politiche del governo regionale". Un bilancio, dall'emblematico titolo "Governo Meloni quanto ci costi", in vista dell'apertura con l'anno nuovo di una nuova fase di mobilitazione. L'appuntamento è alle 10 nella sede della Cgil regionale, in via Bernabei 22, a Palermo. Cosa e quanto perde la Sicilia? Quali prospettive? Cosa invece serve e quali iniziative il sindacato intende portare avanti fin dall'inizio del 2024.

Questi i quesiti alla base dell'iniziativa. A incontrare i giornalisti saranno il segretario generale regionale del sindacato, Alfio Mannino e il segretario confederale Francesco Lucchesi.