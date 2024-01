Palermo, il 5 e il 6 concerto delle Christmas Ladies Party al Real Teatro di Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group saluta il Nuovo Anno con lo spettacolo delle Christmas Ladies Party, che, a grande richiesta, si esibiscono con un doppio appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo per la stagione Brass Extra Series. Le Christmas Ladies saranno nuovamente in concerto il 5 e 6 gennaio alle ore 21.30.

Da un’idea esecutiva di Fabio Lannino e con gli arrangiamenti di Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, le Ladies ritornano per le feste natalizie. In scena, facendo sognare il pubblico presente grazie ad un racconto tutto musicale in chiave swing-natalizia, Lucy Garsia, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Alessandra Mirabella. Il progetto artistico delle Christmas Ladies, fortemente voluto dal Presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia, ha calcato diversi palchi prestigiosi in tutta la Sicilia e adesso le cinque Signore ritornano, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Quest’anno si aggiungono al progetto diverse novità: il ruolo della narratrice è affidato a Kate Worker, che grazie alla sua esperienza di speaker radiofonica, entra nel gruppo delle Ladies per arricchire lo spettacolo di Natale della città.

Nella foto le "Christmas Ladies Party". Foto: Arturo Di Vita