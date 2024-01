Operazione 'Alto impatto' tra Gela e Niscemi: 2 denunciati per munizioni

Operazione 'Alto Impatto' in provincia di Caltanissetta. A Gela e Niscemi, su disposizione del questore Pinuccia Albertina Agnello, oltre 330 poliziotti sono stati impegnati nell'ambito di un progetto nazionale del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine. Le attività di controllo, coordinate dalla Squadra mobile di Caltanissetta, hanno visto l'impegno dei commissariati di Gela e Niscemi, della Sisco, della Polizia scientifica, del reparto Volo di Palermo, dei reparti Prevenzione crimine di Palermo e Catania, delle unità cinofile di Catania e Palermo, della sezione Polizia stradale di Caltanissetta, nonché la collaborazione dell'Azienda sanitaria provinciale (veterinari e Siav), dell'Inps e dell'Ispettorato del lavoro. Durante la vasta operazione sono state identificate 1117 persone, 259 delle quali con precedenti di polizia, e controllati 546 veicoli. Sono state contestate 95 infrazioni al Codice della strada, 12 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 67 i posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali sottoposte a controllo. Verificato il rispetto delle prescrizioni di 56 persone sottoposte misure cautelari o di prevenzione. Le 18 perquisizioni alla ricerca di armi e materie esplodenti hanno permesso di denunciare due persone per la detenzione illegale di munizioni. Inoltre, sono state sequestrate delle armi sulle quali la Polizia scientifica sta effettuando delle verifiche per controllarne la potenzialità offensiva. Le 22 perquisizioni alla ricerca di stupefacenti, invece, hanno portato all'arresto di una persona a Gela e alla denuncia di altre quattro, tutte per detenzione di hashish o marijuana ai fini di spaccio.