Calcio, si recupera il 6 febbraio l'incontro tra il Picerno ed il Catania

La gara di recupero del campionato di Lega Pro, girone C , tra il Picerno e il Catania sarà giocata in Basilicata il giorno 6 febbraio alle ore 14. Lo ha comunicato l'ufficio stampa della Lega Pro. Le due squadre si sarebbero dovute affrontare sabato scorso, 20 gennaio, ma il match non si disputò per l'impraticabilità del campo dello stadio "Curcio" di Picerno (Potenza), dovuta a una forte nevicata. Attualmente il Picerno occupa il quinto posto della classifica, il Catania è tredicesimo.