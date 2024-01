Autonomia differenziata, sabato a Siracusa sit-in della Cgil davanti la Prefettura

Anche a Siracusa scattano le manifestazioni che in tutta Italia si oppongono alla Legge per l’Autonomia differenziata , la cosiddetta Legge Calderoli.

Sabato prossimo, 27 gennaio, si terrà un presidio in piazza Archimede, davanti alla sede della Prefettura di Siracusa, con inizio alle ore 10.00

Il presidio, organizzato dalla Rete del “No alle Autonomie Differenziate”, che vede assieme alla Cgil associazioni e gruppi di opinione di vari orientamenti ideali e politici, si concluderà con la consegna al prefetto di Siracusa di un articolato documento che contiene le ragioni del NO all’autonomia differenziata che penalizzerebbe le regioni del Sud e quindi anche la Sicilia sul versante dei diritti, del welfare, della sanità , dell’occupazione e dell’economia.

Varie le ripercussioni anche nella provincia di Siracusa dove la sanità subirà un ulteriore abbassamento dei livelli e della qualità della assistenza medica pubblica. Come anche date le condizioni normative, si verificheranno differenze salariali significative fra lavoratori del sud e quelli del nord.

Le iniziative di lotta e di sensibilizzazione sul tema da parte della Rete del NO continueranno anche con una informazione capillare che dovrà servire ai cittadini per comprendere cosa rischiano, in benessere e prospettive, a causa di questa norma sbagliata che è unica nel suo genere in Europa.