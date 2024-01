Vittoria, i Comuni siciliani a fianco dei produttori agricoli in grave crisi

La crisi agricola al centro di un confronto che si è tenuto a Palazzo Iacono. Il Comune di Vittoria, con il sindaco Francesco Aiello in testa, ha organizzato l'evento per affrontare le tematiche che sono alla base della crisi del mondo agricolo e dei problemi che attanagliano l'intero comparto. All'incontro molto partecipato, erano presenti i rappresentanti delle Organizzazioni agricole, commerciali e dei trasporti, dei Movimenti e da decine di produttori provenienti dalle aree mobilitate. Presenti anche i sindaci di Chiaramonte, Niscemi e Mazzarrone, oltre ai rappresentanti del Comune di Comiso. Per la deputazione regionale era presente l'onorevole Nello Di Pasquale. “Quello di venerdì è stato un dialogo costruttivo volto a rafforzare la giusta protesta dei produttori e delle aziende agricole, contro la politica agraria oggi attuata dalla Ue e dai Governi. Occorre definire le riposte giuste alle attese dei produttori per dare soluzione alla crisi agricola che sta colpendo non solo la nostra isola ma tutta l’agricoltura europea”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.