Controlli coordinati a Trapani, raffica di denunce

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel corso di servizi straordinari di controllo del centro cittadino con il supporto di militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato due pregiudicati 20enni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di 10 grammi di hashish, suddivisa in dosi e destinata presumibilmente alla cessione a terzi; due pregiudicati 25enni per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico di genere vietato; due minorenni, fermati rispettivamente alla guida di una moto (e risultato privo di patente di guida perché mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio, ndr) e di un'auto (risultata provento di furto a Trapani a dicembre scorso, ndr). Nel medesimo contesto sono stati segnalati alla locale Prefettura 5 giovani, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale; elevate 10 contravvenzioni al codice della strada e ritirati due documenti di guida (con sequestro / fermo amministrativo del veicolo).