Sabato consegnati 35 passaporti a Siracusa

È stata molto gradita dall’utenza l’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti di sabato scorso. Dei 40 prenotati si sono presentate 35 persone che hanno visto introitate le loro pratiche per il rilascio del titolo di viaggio.

L’Ufficio Passaporti della Questura di Siracusa, come recentemente comunicato, ha posto in essere ulteriori accorgimenti che hanno reso ancora più celeri i tempi del rilascio del passaporto in questa provincia. Molto gradita è stata, anche, la decisione di dare la possibilità agli utenti di scegliere l’ufficio della provincia ove presentare le pratiche così da non essere più vincolati all’ufficio territorialmente competente.

Inoltre, con l’approssimarsi delle gite scolastiche, le scuole di Siracusa e provincia, che accompagneranno minori infraquattordicenni per i viaggi di istruzione all’estero, sono state agevolate con una corsia preferenziale. Sono giunte, per tale ragione, i ringraziamenti di alcune dirigenti scolastiche ed in particolare di una Preside che ha voluto ringraziare il Questore con una lettera formale.