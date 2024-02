La strage di Altavilla Milicia, vicina: coppia arrestata era riservata

"Li conoscevamo ma erano molto riservati. C'era un rapporto cordiale, sapevamo che erano evangelisti ma non abbiamo mai saputo se c'erano momenti di preghiera in casa". Così una vicina di casa della coppia amica di Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha sterminato la sua famiglia ad Altavilla Milicia nel palermitano.Al momento Sabrina Fina e Massimo Carendente sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere, sono ritenuti complici di Barreca nella mattanza di Altavilla. I vicini di casa aggiungono: "Li vedevamo uscire ma non abbiamo mai parlato di nulla. Sappiamo che lei era stata adottata e che da piccola aveva subito delle violenze, ma poi c'era molto mistero su questa coppia".